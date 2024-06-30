تطور جديد في إصابة ميسي.. مدرب الأرجنتين يكشف موقف ليونيل!

آخر التطورات في إصابة البرغوث الأرجنتيني...

غاب ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، عن فوز منتخب بلاده أمام بيرو، في الساعات الأولى من صباح اليوم بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كوبا أمريكا.

ولم يشارك البرغوث الأرجنتيني، في اللقاء بسبب إصابة عانى منها على مستوى الركبة، بعد مشاركته في الفوز بأول مباراتين على كندا وتشيلي على الترتيب.

وقال والتر صامويل، المدرب المساعد للمدرب الأرجنتيني، في تصريحات للصحفيين: "ميسي كان في غرفة خلع الملابس، لاحظناه بشكل أفضل، الوضع يتحسن ولكن مرت أيام قليلة فقط، والوضع سابق لأوانه للحديث عن إصابته، سنتابع مع الأطباء يوميًا".

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وتطرق آنخيل دي ماريا للحديث عن إصابة زميله وقال: "ليو بخير، إنه يتعافى فقط من الإصابة، نأمل أن يكون جاهزًا للمباراة القادمة، نهديه فوز اليوم".

وكان ميسي، قد اعترف في وقت سابق أنه شارك في مباراة تشيلي وهو يعاني من بعض الانزعاجات على مستوى أوتار الركبة، بينما لم يحدد حتى الآن الموعد المنتظر لعودة البرغوث إلى الملاعب من جديد.