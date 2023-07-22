تطور جديد .. سان ماكسيمين على بُعد خطوة واحدة من الأهلي!

أحمد رفعت
Allan Saint-MaximinGetty
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الأهلي على وشك إنهاء صفقة جديدة

يبدو أن الفرنسي ألان سان ماكسيمين لاعب نيوكاسل الإنجليزي في طريقه للانتقال إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، حيث تبقى فقط خطوة واحدة من أجل إتمام الصفقة.

الأهلي نجح في التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي، ثم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، وأصبح أيضًا قريبًا جدًا من ضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن سان ماكسيمين تجاوز الفحص الطبي، تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي مع النادي الأهلي، ومن ثم الانضمام إلى الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ماكسيمين يتبقى له فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي، من أجل الانتقال إلى الأهلي، خاصة بعدما وافق نيوكاسل على العرض المقدم من الراقي.

ماكسيمين كان أحد أفضل لاعبي نيوكاسل الموسم الماضي، حيث ساهم في صعود الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب سنوات طويلة، بعدما احتل فريقه المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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