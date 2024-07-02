تطور جديد .. خطوة مفاجئة من كيفين دي بروينه تمهد لانتقاله إلى النصر أو الاتحاد

مفاجأة كبرى من كيفين دي بروينه..

رغم إعلان استمراره مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في الموسم الرياضي القادم "2024-2025"؛ إلا أن النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، اتخذ خطوة جديدة مفاجئة، تمهد لـ"انتقاله" إلى الملاعب السعودية.

دي بروينه يعتبر أحد أكبر أهداف السعوديين، في صيف العام الحالي؛ مستغلين اقتراب نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في 30 يونيو 2025.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الثلاثاء، "موافقة" النجم البلجيكي على مقابلة المفاوض السعودي، في الأسبوع القادم.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاجتماع سيشهد مناقشة اللاعب للعرض السعودي "بشكل أفضل"، قبل اتخاذ القرار النهائي بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، من عدمه.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن النصر والاتحاد، أكثر الأندية السعودية اهتمامًا بالتعاقد مع كيفين دي بروينه "33 سنة"، خلال صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن دي بروينه يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2015؛ مسجلًا 102 هدفًا وصانعًا 170 آخرين، خلال 382 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.