تطور إيجابي في مفاوضات بني ياس مع يورسيتش

المدرب قريب من مواصلة عمله مع بني ياس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت الساعات الأخيرة من مفاوضات بني ياس لتجديد عقد مدربه كرونوسلاف يورسيتش تطورًا إيجابيًا، وقد باتت الأمور قريبة من الحسم حسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وكان المدرب صاحب الـ49 عامًا قد تلقى عدة عروض محلية مغرية مما عرقل مفاوضاته مع بني ياس، والذي بحسب الصحف المتابعة قرر التعاقد مع المدرب الألماني وينفريد شايفر ليقوده بدءً من الموسم القادم.

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لكن الساعات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات بين النادي والمدرب بعد تعثر دام لأسابيع، وقد أوضحت صحيفة الاتحاد أن يورسيتش سيُوقع عقده الجديد مع بني ياس عقب مباراة دبا الفجيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.

يُذكر أن بني ياس سيُنهي موسمه في دوري الخليج العربي في المركز السادس بعدما جمع 39 نقطة.