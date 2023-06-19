تطورات هائلة .. أين وصلت مفاوضات الأهلي مع إدوارد ميندي؟

هل يلحق الحارس السنغالي برونالدو وبنزيما في دوري روشن؟

شهدت الأيام الأخيرة تطورات هائلة في مفاوضات الأهلي السعودي مع السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

النادي الجداوي يبحث عن تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب عالمي، بحثًا عن عودة سريعة للمنافسة على البطولات، وأهم المراكز التي تحتاج للتدعيم به هي حراسة المرمى.

ووفقًا للصحفي فابريتسيو رومانو فإن ميندي وافق أخيرًا على بنود عقده مع مسؤولي الراقي، إذ سيمتد ارتباطه به حتى نهاية موسم 2025-2026م.

وأوضح رومانو أن المفاوضات حاليًا في مراحلها النهائية، لخطف الحارس من البلوز نهائيًا، على أن يتم الإعلان قريبًا عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ميندي – صاحب جائزة أفضل حارس في العالم 2021م – شارك الموسم المنقضي في 12 مباراة مع البلوز في مختلف البطولات، استقبل خلالها 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من مباراة وحيدة.

يذكر أن الأهلي نجح في العودة سريعًا لدوري روشن بعدما هبط الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه لدوري يلو للدرجة الأولى، البطولة التي حصد لقبها في النهاية.