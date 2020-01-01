تطورات موقف إدواردو في مفاوضات الأهلي

الأهلي يسعى لضم إدواردو في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن موقف فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي من مفاوضات الإدارة مع البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأشارت الأنباء خلال الفترة الأخيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق بين إدواردو وفريقه الحالي الهلال، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن ميلويفيتش وافق على ضم إدواردو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرغب إدواردو في الحصول على 5 ملايين دولار ونصف في الموسم بعقد مع الراقي لمدة 3 سنوات مقبلة، حسب وكيل أعماله.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي يرى أن طلبات اللاعب مبالغ بها في الوقت الحالي ويرغب النادي في توقيع اللاعب موسم واحد مع إمكانية تجديد موسم إضافي.

ويعد البرازيلي من أبرز المحترفين في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، وقد الكثير من الإنجازات والأداء المميز مع الهلال.