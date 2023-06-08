تطورات مفاجئة .. مسلي آل معمر يقترب من رئاسة النصر مجددًا ومصير وليد معاذ مع الأهلي

ما هو مصير رؤساء الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؟!

أثار الإعلامي الرياضي سيف السيف، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، عن مستقبل رؤساء الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وزارة الرياضة السعودية أعلنت حل مجالس إدارات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وإجراء انتخابات جديدة؛ بعد نقل ملكية 75% من الأندية الأربعة، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

وكشف السيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إمكانية قوية لاستمرار الرباعي فهد بن نافل ومسلي آل معمر وأنمار الحائلي ووليد معاذ، مع أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على التوالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأقرب حتى الآن؛ هو تكليف هذا الرباعي بـ"الرئاسة"؛ لمدة سنة واحدة فقط.

وكان من المنتظر بالفعل أن يستمر بن نافل والحائلي في منصبيهما، إلا أن المفاجأة الكبرى تتمثل في إمكانية بقاء آل معمر مع النصر، على الرغم من غضب معظم الجماهير منه.