تطورات قضية فينيسيوس.. تعليق مثير من محامي المتهم ضد نجم ريال مدريد

تطورات قضية الإهانة العنصرية ضد نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تطورات قضية الإهانة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وتعرض النجم البرازيلي لإهانات عنصرية خلال مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا هذا الموسم من الدوري الإسباني المنقضي.

وتوجه المتهمون الثلاثة بالإهانة العنصرية ضد اللاعب البرازيلي في ملعب ميستايا، يوم أمس الإثنين للإدلاء بشهادتهم وفي الأيام المقبلة سيتم استدعاء اللاعب لتقديم شهادته في محكمة عاصمة توريا.

ووفقًا لبرنامج "Esports Migdia" على راديو فالنسيا كابيتال، قدم محامي أحد المتهمين مانويل إزكويردو، روايته الخاصة للأحداث قائلًا: "موكلي متهم بجريمة عنصرية لخدش إبطه أنا غاضب من فالنسيا لأنهم أفسدوا حياة صبي يبلغ من العمر 18 عامًا، موكلي يعاني من مرض ويذهب إلى المباريات لإمتاع بنفسه الوضع خطير للغاية لأنهم منعوه من الدخول مدى الحياة ".

واتهم المحامي نجم ريال مدريد قائلًا: "فينيسيوس يعاني من مشكلة تعليمية لديه مواقف مغرورة إنها ليست مشكلة عنصرية".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة الثلاثاء المقبل إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس، الذي عرض عليه تقديم شهادته عبر الفيديو ولكن من المتوقع أنه سيُعرض عليه إمكانية أن يكون جزءًا من المحاكمة كضحية.

وقدم الدوري الإسباني عدة مقاطع فيديو لوصول ريال مدريد إلى ميستايا والتي تعزز على ما يبدو قضية الإهانة العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور والتي قد تؤدي إلى ملاحقة الأحداث التي وقعت أيضًا خارج الملعب وتوسيع نطاق التحقيقات.