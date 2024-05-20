تطورات صادمة .. كريم بنزيما يشكك في المشروع الرياضي والسعودية تستعد للرد بهذه الخطوة!

حلقة جديدة من مسلسل أزمات كريم بنزيما..

SHAHID

يبدو أن "مسلسل" أزمات النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لن ينتهي قريبًا؛ حيث ظهرت على الساحة الرياضية، كواليس جديدة خطيرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات أقل بكثير من المتوقع منه، مع أزمات عديدة مع الأجهزة الفنية والإدارية، واتهامات بإدعاء الإصابة.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريليفو"، مساء اليوم الإثنين، عن أن بنزيما عبّر لبعض الأصدقاء المقربين منه، خلال تواجده في العاصمة الإسبانية "مدريد" مؤخرًا، عن غضبه واستيائه من تجربته في الدوري السعودي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة الإسبانية الشهيرة أوضحت أن المهاجم الفرنسي؛ غاضب من ما اعتبره مستوى منخفض لكرة القدم في السعودية، ونقص كبير في المرافق والمنشآت، بالإضافة إلى عدم وجود الاحترافية الكافية للـمنافسة بشكل صحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريم بنزيما، عندما رأى فريقه السابق ريال مدريد، يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، زاد غضبه بشدة؛ حيث يعتقد أنه تسرع في الرحيل، وكان يجب عليه البقاء لمدة موسم رياضي آخر.

وأوضحت أن بنزيما مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي الحالي، عرفا أن هناك فرق كبير بين بيئة ريال مدريد، والأندية التي لعبا في صفوفها بعد ذلك؛ رغم أنهم كسبوا أموالًا مالية ضخمة.

السعودية تستعد للرد على بنزيما بهذه الخطوة!

ومن ناحيتها.. نقلت الصحيفة عن مصادر بصندوق الاستثمارات السعودي، أن مهاجم نادي الاتحاد، لم يهدد أبدًا أمام أي مسؤول، بـ"الرحيل" عن المملكة.

واعترفت المصادر بأن كريم بنزيما؛ كان مستاءً من تواجد مدرب الاتحاد السابق، البرتغالي نونو سانتو، بالإضافة إلى نقص الصفقات، وعدم تنفيذ بعض الوعود التي حصل عليها، قبل التوقيع مع العميد.

وعلى الرغم من ذلك.. شددت الصحيفة الإسبانية، على أن السعوديين مرعوبين من رحيل بنزيما؛ لأن ذلك سيعكس صورة سيئة للغاية عن المشروع الرياضي في البلاد.

لذلك ووفقًا لنفس الصحيفة، يعمل صندوق الاستثمارات على نقل بنزيما، إلى أحد فرق القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع شرطٍ وحيد لعودته إلى أوروبا؛ وهو الحصول على عرض ضخم.

جدير بالذكر أن أنباءً ترددت بقوة، على أن المسؤولين عن الرياضة السعودية، عرضوا كريم بنزيما على ناديي الأهلي والشباب، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024".

SHAHID