تطورات جديد تقرب نجم الفيحاء من الاتحاد

هل يتمكن الاتحاد من ضم نجم الفيحاء؟

اقتربت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من التعاقد مع أحد لاعبي نادي الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف النمور.

الاتحاد يقترب من أحمد بامسعود

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن تطور جديد في مفاوضات الاتحاد مع الفيحاء، بشأن الظهير الأيسر أحمد بامسعود، الذي اقترب من ارتداء قميص النمور.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد جددت رغبتها في التعاقد مع أحمد بامسعود الظهير الأيسر لفريق الفيحاء، وأن الصفقة تأخذ منحنى إيجابي.

ويبدو أن توقيع نادي الاتحاد مع أحمد بامسعود أصبح قريبًا، ويتبقى فقط إتمام الاتفاق بين الطرفين ومن ثم التوقيع على العقود.

لماذا يريد الاتحاد تدعيم صفوفه؟

يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع أحمد بامسعود، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، استعدادًا للموسم المقبل، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق أي بطولة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد أيضًا الاتحاد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2023، بعد غياب خلال المواسم الأخيرة، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويستهدف الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد أن فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري الذي كان قريبًا جدًا منه.

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