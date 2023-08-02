تطورات إصابة أردا جولر .. تفائل بريال مدريد رغم غموض موعد عودته!

تطورات جديدة في إصابة نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة في إصابة أردا جولر، نجم فريق ريال مدريد الشاب، الذي انضم إلى الفريق الملكي هذا الصيف بعد منافسة قوية مع برشلونة.

وتعرض جولر، لإصابة قوية في الغضروف المفصلي للركبة، ولم يشارك مع ريال مدريد في مبارياته الودية التي خاضها مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "The Athletic" نجح البرنامج العلاجي الذي تم وضعه للنجم التركي الشاب للتعافي من الإصابة، وأصبح ليس بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية.

وتابعت الصحيفة أن جولر يشعر بتحسن وإذا استمر على هذا النحو خلال هذا الأسبوع فإن النادي سيستبعد خيار العملية الجراحية وسيكتفي بالبرنامج العلاجي فقط، وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن البرنامج العلاجي سيبعد جولر عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

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وأوضحت الصحيفة أن موعد عودة أردا جولر مازال غير واضح، وقرار مشاركته في المباراة الأولى لريال مدريد بالدوري الإسباني للموسم الجديد لم يحسم حتى الآن.