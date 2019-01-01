تطورات إصابة نواف العابد ومدى حاجته لجراحة جديدة

الإصابات تداهم لاعب الهلال من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عادت من جديد آلام أسفل البطن تطارد نواف العابد؛ لاعب الهلال السعودي، والذي غاب على إثرها عن المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

الإصابة تجددت للاعب عقب مواجهة القادسية في 12 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الجهاز الطبي للزعيم برئاسة الجزائري أعمر مهدان، أكد عدم حاجة العابد لتدخل جراحي جديد، فقط يحتاج إلى راحة وبرنامج علاجي وتأهيلي، يعود بعده للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

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وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن نواف يحتاج لراحة وعلاج ما بين عشرة إلى 15 يومًا، ليتأكد غيابه عن لقاء الكلاسيكو المقبل أمام اتحاد جدة.

وكان لاعب الموج الأزرق قد أجرى جراحة في البطن بسبب هذه الآلام في بداية العام الماضي بفرنسا، بعد أن داهمته للمرة الأولى في منتصف الموسم الماضي.

يذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة العميد في 21 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ15 بـ15 نقطة.