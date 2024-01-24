فيديو | النساء ينتصرن على الرجال .. تضحية غير متوقعة من امرأة سعودية للظفر بقميص كريستيانو رونالدو

بكم ضحت سيدة سعودية كي تنال قميص رونالدو مع النصر؟

الجميع عاشق للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي؛ صغير وكبير، رجال ونساء، وهو ما دفع الجنس الناعم للتضحية بمبلغ كبير مقابل فقط الحصول على قميص الدون.

اليوم الأربعاء، على هامش تنظيم "فورمولا إي" في حي الدرعية بالسعودية، أقيم مزاد علني على قميص لصاروخ ماديرا مع النصر، موقع منه شخصيًا.

وبينما يظن الكثيرون أن "الجنس الناعم" لا يهتم كثيرًا باقتناع مثل هذه الأشياء إلا أنه في هذا المزاد تفوقت امرأة سعودية على عدد من الرجال الذي تسابقوا للظفر به، بعدما كانت صاحبة العرض الأكبر، إذ دفعت 125 ألف دولار.

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يشار إلى أن الدون انتقل لدوري روشن السعودي في شتاء 2023، إذ انضم للنصر في صفقة انتقال حر بعدما فسخ ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي عقده.

وأعلن الدون رغبته بشكل رسمي في الاستمرار مع العالمي الموسم المقبل، لكنه فتح الباب أمام إمكانية اعتزاله بعد ذاك الموسم، حيث يتوقف الأمر على حالته البدنية.