تضحيات عظيمة .. ليونيل ميسي يكشف أسباب تفضيل إنتر ميامي على برشلونة

ميسي كشف السبب الرئيسي وراء رفضه العودة من جديد إلى برشلونة..

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الأسباب التي دفعته إلى رفض العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، وتفضيل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي أجرى مقابلة مع صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت"، أكد خلاله اتخاذ قراره بالانتقال إلى إنتر ميامي، وتجاهل عرض كل من برشلونة والهلال السعودي.

وقال ميسي خلال الحوار عن فكرة العودة إلى برشلونة: "الحقيقة هي أنني أردت ذلك حقًا، كنت متحمسًا لفكرة العودة من جديد، لكن من ناحية أخرى، بعد تجربة ما عشته والخروج الذي مررت به في المرة الأولى، لم أرغب في أن أتعرض لنفس الموقف مرة أخرى".

وأضاف: "انتظرت لأرى ما سيحدث، ولم أرغب في ترك مستقبلي في يد شخص آخر، إذا جاز التعبير، أردت اتخاذ قراري بنفسي، والتفكير في نفسي وعائلتي قبل أي شيء".

وتابع عن أسباب رفض العودة إلى برشلونة: "على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن رابطة الدوري الإسباني وافقت على خطة النادي، وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لإمكانية العودة، إلا أنه كان يجب القيام بالعديد من الأشياء الأخرى لتحقيق ذلك".

وأردف:"سمعت أنه كان يجب أن يقوم برشلونة ببيع بعض اللاعبين أو خفض رواتبهم، والحقيقة أنني لم أرغب في أن يحدث ذلك، أو أن أتسبب في مثل ذلك الأمر".

وأكمل: "لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة خلال مسيرتي في برشلونة وكنت بالفعل متعبًا قليلًا، ولم أرغب في المرور بكل ذلك مرة أخرى".

واختتم ميسي حديثه في هذا الصدد قائلًا: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي وهذا هو السبب في أنني لم أذهب إلى برشلونة، على الرغم من أنني كنت سأحب ذلك، إلا أن الأمر لم يكن ممكنًا".