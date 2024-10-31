تضامنًا مع ضحايا إعصار دانا .. ريال مدريد يقدم لفتة استثنائية لفالنسيا

لفتة إنسانية من ريال مدريد تجاه ضحايا فالنسيا...

تبذل إدارة نادي ريال مدريد، كل ما في وسعها لمساعدة ضحايا إعصار دانا، والذي ضرب منطقة فالنسيا، وأعلن النادي الملكي عبر قنواته الرسمية دعمه المالي للمتضررين.

وكانت منطقة فالنسيا قد تعرضت لكارثة غير مسبوقة، وذلك بسبب الإعصار الذي لحق بالمدينة أمس الأربعاء، وتسبب في مقتل 95 شخصًا، وما زال هناك أكثر من 1000 شخص محاصرين.

ومن خلال مؤسسة ريال مدريد، للأعمال الخيرية، وبالتعاون مع الصليب الأحمر، قرر النادي الملكي التبرع بمليون يورو، لمساعدة الضحايا، ولن تكون تلك المساهمة المالية هي الأخيرة بل هي خطوة من خطوات مساعدات الميرينجي.

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وشدد بيان ريال مدريد، أن الإعصار ترك الكثير من العائلات في وضع حرج ومن الضروري التضامن والتصرف بسرعة، إذ أن كل مساهمة يمكن أن تكون أساسية لمساعدة أولئك الذين فقدوا كل ما لديهم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كان قد قرر تأجيل مباراة ريال مدريد، وفالنسيا والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت القادم، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.