فيديو | دعمًا لفينيسيوس .. ريال مدريد يبدأ مواجهة مايوركا بطريقة خاصة

رد فعل مفاجئ من ريال مدريد

قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني، قام ألبرتو رويز من فريق ريال مدريد للناشئين (ب)، بقراءة بيانًا ضد الإهانات.

ويواجه ريال مدريد نظيره مايوركا في الجولة 19 ضمن الدوري الإسباني، وذلك من أجل التشبث بصدارة ترتيب الدوري في ظل المنافسة مع جيرونا.

وقام الناشئ ألبرتو رويز بقراءة بيانًا ضد الإهانات، مؤيدًا الاحترام داخل ملاعب كرة القدم، بعد تكرار حالات العنصرية.

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ولعل أكثر اللاعبين تعرضًا للعنصرية في نادي ريال مدريد والكرة الإسبانية هو البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث عانى منها أكثر من مرة خلال الموسم الحالي، أبرزها خلال مباراة فالنسيا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة مايوركا برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، ولكن فارق الأهداف لصالح الميرنجي.