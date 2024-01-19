بعد تضارب الأنباء .. أول تعليق من الشباب على التعاقد مع مورينيو ومحترف الاتحاد

الشباب يحسم الجدل بشكل نهائي..

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شهدت الـ24 ساعة الماضية، جدلًا واسعًا بشأن تولي المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، من عدمه.

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مصادر محلية أكدت على وصول المفاوضات بين الشباب ومورينيو، إلى مراحل متقدمة للغاية؛ قبل أن تخرج تقارير عالمية، تنفي هذا الأمر، وتؤكد أن المدير الفني البرتغالي، رفض عرض الليوث.

وأمام هذا التضارب الإعلامي الكبير.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مع مطلع اليوم السبت، عن أول رد شبابي؛ بشأن التعاقد مع مورينيو، من عدمه.

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الصحيفة نقلت عن مصدر شبابي، بأن النادي حصل على موافقة المدير الفني البرتغالي بالفعل؛ في انتظار القرار النهائي من لجنة الاستقطابات السعودية.

المصدر أعلن إرسال موافقة جوزيه مورينيو إلى لجنة الاستقطابات؛ حيث سيتم توقيع العقود رسميًا، إذا حصل الشباب على الضوء الأخضر، أو البحث عن خيارات أخرى، في حال الرفض.

وإلى جانب مورينيو.. أكد المصدر الشبابي، على موافقة نادي الاتحاد السعودي، على التخلي عن الستة أشهر الأخيرة في عقد حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حيث يتبقى بعض الإجراءات الشكلية، قبل الإعلان عن الصفقة.

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