تضارب في الأنباء .. الكشف عن مفاجأة بموقف مبابي من مواجهة هولندا!

هل يظهر النجم الفرنسي ضد الطواحين؟

رغم كل الأنباء السلبية حول موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وإصابته القوية في الأنف، خرجت تقارير بأنباء جيدة للمدرب ديدييه ديشان.

مبابي تعرض لإصابة عنيفة في أنفه خلال مواجهة فرنسا والنمسا الأخيرة في يورو 2024، وذلك بعد تدخل عنيف مع كيفن دانسو لاعب الفريق الخصم، لتظهر الشكوك حول مشاركته فيما تبقى من المسابقة، وبالتحديد في مباراتي بولندا وهولندا القادمتين.

شبكة "ESPN" قالت إن مبابي لن يشارك في مواجهة هولندا وحظوظه ضعيفة بالمباراة الأخيرة ضد بولندا، ولكن إذاعة "RMC" خرجت بأنباء مختلفة تمامًا تبعث بالتفاؤل في معسكر الديوك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أنه لا توجد خطط لإجراء عملية جراحية لمبابي خلال يورو 2024، ولكن الخبر الأهم هو أن صاحب الـ25 سنة قد يشارك ضد هولندا بشكل طبيعي.

وأوضحت أنه قد يظهر في المباراة مستخدمًا القناع المصمم خصيصًا له من الطاقم الطبي للفريق الفرنسي، وذلك لتوفير المزيد من الحماية له على أرض الملعب.

وتأتي هذه الأنباء بعد الصور التي انتشرت اليوم، الأربعاء، لمبابي وهو في تدريبات منتخب فرنسا واضعًا لاصق طبي على أنفه.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة يستعد لخوض رحلة جديدة في مسيرته الموسم القادم، بعدما أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، لينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.