تصنيف فيفا | البرازيل تتفوق على فرنسا والأرجنتين ضمن الأوائل

بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

المنتخب البرازيلي نجح في الوصول إلى المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدر بعد تحقيق السيليساو لبطولة كوبا أمريكا دون أي خسارة.

كما نجح المنتخب الأرجنتيني في الدخول إلى العشرة الأوائل باحتلال المركز العاشر بجانب ارتقاء كولومبيا 5 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الثامن.

