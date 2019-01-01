تصنيف فيفا | تراجع برتغالي وتقدم أرجنتيني
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.
منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما استمر منتخب فرنسا في المركز الثاني متفوقًا على البرازيل صاحبة المركز الثالث ثم انجلترا رابعًا.
البرتغال بدورها احتلت المركز السادس وتراجعت مركزًا خلف أوروجواي وإسبانيا كذلك عادت خلف كرواتيا بينما تقدمت الأرجنتين إلى المركز التاسع.
🚨 يمكنكم التعرف على ترتيب منتخبكم الآن— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 24, 2019
صدور أحدث نسخة من التصنيف العالمي
بلجيكا🇧🇪 تحتفظ بالقمة والبرازيل🇧🇷 تواصل الوصافة
قطر🇶🇦 تتقدم في آسيا وثبات في أفريقيا
كل التفاصيل ✍👇
دولتي نيكاراجوا وجنوب السودان الأفضل من حيث التقدم في المراكز إذ حقق الثنائي طفرة بالقفز 11 مركزًا بينما مورشيوس أسوأ المتراجع بواقع 12 مركز.
وسوف يُصدر التصنيف القادم في 28 نوفمبر المقبل المقبل.
جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية الآسيوية شهدت تقدمًا ملحوظَا عن الشهر الماضي.