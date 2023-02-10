تصل إلى الإيقاف سنة .. عقوبة مُغلظة قد يتعرض لها تاليسكا بسبب الهلال

النجم البرازيلي مُهدد بالإيقاف بسبب الإساءة لنادي الهلال

كشف القانوني خالد المحمادي، عن إمكانية أن تصل العقوبة على النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، إلى الإيقاف لمدة سنة وغرامة مالية كبيرة، بسبب الإساءة لنادي الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى ضد تاليسكا إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، بعد ظهوره في الفيلم الوثائقي لنادي النصر عبر منصة شاهد، وهو يؤكد على أن الهلال يحظى بمساعدة الحكام من أجل تحقيق الانتصارات.

المحمادي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الجزئية المهمة في أزمة تاليسكا هي نوع المخالفة، فهي حالة تصريح وثائقي إعلامي، يطبع عليه المادة 50 من لجنة الانضباط".

وتابع: "تنص المادة 50 على منع أي شخص بالقيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل إعلامية مثل الصحافة والإذاعة والتلفاز".

واختتم المحمادي تصريحاته قائلًا: "ذكرت المادة 5 أنه بالنسبة للمخالفات الجسيمة، مثل التجريح والإساءة والاتهام، عقوبتها لا تزيد عن سنة إيقاف وغرامة 300 ألف ريال سعودي".