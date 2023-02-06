تصل إلى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي .. عقوبات مانشستر سيتي المحتملة لخرق قواعد اللعب المالي النظيف!

مانشستر سيتي يواجه مجموعة عقوبات محتملة يصل أقصاها إلى الطرد من الدوري الإنجليزي بعد خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

يواجه نادي مانشستر سيتي عقوبات قد تصل إلى حد الإقصاء تمامًا من الدوري الإنجليزي، بعد خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

الدوري الإنجليزي أصدر بيانًا مفصلًا يوم الإثنين، كشف عن إجراء تحقيق من قبل لجنة مستقلة، إثر قيام مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف خلال السنوات الماضية. (طالع التفاصيل)

ومنذ ذلك الوقت، بدأت التكهنات بشأن العقوبات التي قد يواجهها مانشستر سيتي في حالة إدانته في الانتهاكات المنسوبة إليه بالفعل.

الصحفي كافي سولهيكول، رئيس المراسلين في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، تحدث في مداخلة تلفزيونية عن الأزمة التي يعيشها مانشستر سيتي.

وقال في مداخلته: "مانشستر سيتي متهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي 100 مرة منذ عام 2009 وحتى عام 2018، وخلال تلك الفترة ربح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات".

وأضاف: "قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي مصممة لتقوم الأندية بإنفاق ما تكسبه، هناك إمكانية للتلاعب باللوائح عن طريق تضخيم الأرباح، أو إخفاء الإنفاق".

وتابع: "وفقًا للدوري الإنجليزي، فهناك ادعاء بأن مانشستر سيتي خرق القواعد لمدة تسع سنوات، ولم يقدم بيانات مالية دقيقة، ولم يكشف بشكل كامل عن التعويضات التي منحت لبعض المدربين لمدة أربع سنوات، وأن هناك مدربًا كان يحصل على أجر أعلى مما هو منصوص عليه في العقد، وأن النادي لم يكن متعاونًا بشكل كامل مع الدوري الإنجليزي في التحقيقات".

وعن العقوبات المحتملة بحق مانشستر سيتي، وعما إذا كان من الممكن أن يتم خصم نقاط من النادي في الموسم الحالي، أو المواسم السابقة، قال سولهيكول: "أعتقد أنه وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي فإن خصم النقاط محتمل، أما أقصى عقوبة محتملة قد تكون الإقصاء من الدوري الإنجليزي".

واختتم: "خصم النقاط سيتم مطبقًا على الموسم الحالي في حالة وُجد النادي مذنبًا، لكن لا أعتقد أنه يمكن أن يحدث شيء بسرعة، لأن التحقيقات مستمرة بالفعل منذ خمس سنوات".