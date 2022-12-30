تصفيق لمدة دقيقة وشارات سوداء.. هكذا سيقدم الدوري الإنجليزي الوفاء لبيليه

الكل يتسابق لإضافة لمسات الوفاء للتعبيرعن افتقاد الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، بعد أن وافته المنية الخميس إثر صراع طويل مع السرطان.
الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليس بمعزل عن هذه الأمور، بل إن البريمييرليج يسبق الكل دائمًا للفتات من هذا النوع.
ورغم أن بيليه لم يلعب أبدًا في الدوري الإنجليزي، حرصت الرابطة الإنجليزية على التعبير عن وفائها لأحد أهم أساطير اللعبة.
فقد أعلنت الرابطة عبر "تويتر" أنه تكريماً لبيليه، ستتذكر أندية الدوري الإنجليزي مساهمته في كرة القدم خلال الجولة 18 (30 ديسمبر - 1 يناير) من خلال التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراة.
كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أن اللاعبين وحكام المباريات سيرتدون شارات سوداء خلال مباريات الجولة، تعبيرًا عن تضامنهم مع حزن عالم كرة القدم على رحيل "الملك".
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