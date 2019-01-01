تصفيات يورو 2020| فرنسا تضرب أندورا برباعية

انتصار سهل لأبطال العالم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق منتخب فرنسا ضيفه منتخب أندورا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بتصفيات يورو 2020.

بدأ الفرنسيون بكل من: لوريس – دوبوا – زوما – لونجليه – ميندي – ندومبيلي – بوجبا – توفان – جريزمان – مبابي – بن يدر

فيما دفع منتخب أندورا بكل من: جوميز – روبيو – لوفيرا – ليما – سان نيكولاس – مارتينيز – ريبيس – فاليس – سيرفوس – ألايز – فييرا

البداية اتت في الدقيقة الثالثة بتسديدة من أنتوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد تصدى لها الحارس جوسيب جوميز.

وفي الدقيقة 11 عاد جريزمان وصنع أول الأهداف لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة بالمرمى بالشكل الأمثل.

وفي الدقيقة 30 سجل وسام بن يدر مهاجم إشبيلية ثاني الأهداف بعد عرضية من فلوران توفان جناح مارسيليا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول استمر حفل الأهداف بتوقيع توفان تلك المرة بتمريرة من مبابي، لينتهي الشوط بتقدم الديوك 3-0.

وفي الدقيقة 60 أحرز كرت زوما مدافع منتخب فرنسا هدفاً رابعاً، ليدفع ديدييه ديشان مدرب فرنسا بموسى سيسوكو على حساب تانجي ندومبيلي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 70 حل أوليفييه جيرو بدلاً من وسام بن يدر، فيما أتى توماس ليمار على حساب توفان في الدقيقة 85.

بذلك يرفع منتخب فرنسا رصيده لـ9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن تركيا، فيما يتذيل منتخب أندورا بلا نقاط.