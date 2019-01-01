منتخب جنوب السودان يُودع تصفيات كأس العالم 2022

المنتخب خسر أمام غينيا الاستوائية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج منتخب جنوب السودان من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ذلك بعد خسارته أمام غينيا الإستوائية اليوم الأحد.

وكان المنتخب قد تعادل ذهابًا على ملعبه في جنوب السودان بنتيجة 1-1، لكنه لم يستطع تفادي الخسارة في غينيا الإستوائية بسقوطه بهدف دون مقابل.

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وأحرز هدف غينيا الاستوائية الوحيد اللاعب إيميليو إنسوي عند الدقيقة الـ72 من المباراة، ليقود بلاده لتخطي المرحلة الأولى من التصفيات.

ويتضمن نظام تصفيات أفريقيا لمونديال قطر 3 مراحل، الأولى تؤدي لتأهل 14 منتخبًا ينضموا لـ26 منتخبًا آخرًا هم الأعلى في التصنيف الدولي وقد تم إعفائهم من المرحلة الأولى.

وستُقسم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، سيتأهل متصدروها إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث سيتم تقسيم المنتخبات العشرة إلى مستويين وفق تصنيف الفيفا.

وستلعب المنتخبات الخمسة الأعلى في التصنيف ضد الخمسة الأقل مباراتي ذهاب وعودة لتتأهل المنتخبات الفائزة إلى كأس العالم 2022.