تصفيات البطولة 2026: المباريات والتواريخ والفرق المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

تعد بطولة الدوري الإنجليزي واحدة من أكثر البطولات تنافسية في كرة القدم، حيث يتنافس 24 فريقًا للوصول إلى الدوري الممتاز كل موسم.

ظهر نظام المباريات الفاصلة في نهاية الموسم لأول مرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) في عام 1987. وبعد عامين، استقر الشكل على النسخة التي نعرفها اليوم، حيث تتنافس الأندية الأربعة التي تنتهي خارج مراكز الصعود التلقائي على مكان واحد نهائي في الدرجة الأولى.

يمكن القول إن الجانب الأكثر إثارة في موسم البطولة هو مرحلة التصفيات، حيث يمكن لأربعة فرق الحصول على المكان المتبقي للترقية.

هنا، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن تصفيات بطولة 2026، بما في ذلك أين تشاهدها وكيف تعمل والمزيد.

ما هي التصفيات في البطولة؟

في كرة القدم الإنجليزية، تعتبر التصفيات النهائية للبطولة بمثابة مواجهة نهائية بمجرد انتهاء الموسم العادي، حيث تحدد النادي الذي سيحصل على آخر تذكرة متبقية إلى الدوري الممتاز.

بعد 46 مباراة في الدوري، يتأهل الفريقان الأعلى ترتيبًا مباشرة إلى الدرجة الأولى. ثم تدخل الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى السادس في مرحلة التصفيات الحاسمة، حيث تتنافس جميعها على المقعد الذهبي الوحيد للترقية.

كيف تعمل تصفيات بطولة الدوري؟

تكون المنافسة على حجز مكان في تصفيات الدوري الإنجليزي دائمًا شديدة في واحدة من أكثر الدوريات التي يصعب التنبؤ بنتائجها في كرة القدم. ومع ذلك، ترتفع المخاطر بشكل كبير عندما تبدأ التصفيات نفسها في نهاية الموسم.

تجمع هذه المباريات الفاصلة بين الفرق الأربعة التي احتلت المراكز التي تلي مباشرة مراكز الصعود التلقائي في نظام خروج المغلوب عالي المخاطر. تتأهل الفرق التي أنهت الموسم في المراكز من الثالث إلى السادس للتنافس على مركز الصعود النهائي المرموق.

في الدور نصف النهائي، يواجه الفريق الذي احتل المركز الثالث الفريق الذي احتل المركز السادس، بينما يواجه الفريق الذي احتل المركز الرابع الفريق الذي احتل المركز الخامس. تتكون كل مباراة من جولتين، حيث يستضيف كل فريق مباراة واحدة. الفريق الذي احتل مركزًا أعلى في الدوري يحصل على ميزة لعب مباراة الإياب الحاسمة على ملعبه.

يتم تحديد الفائزين من خلال مجموع النقاط في المباراتين، دون تطبيق قاعدة الأهداف خارج أرض الفريق. إذا بقيت النتيجة الإجمالية متعادلة بعد مباراة الإياب، تنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي، وإذا لزم الأمر، تحدد ركلات الترجيح النتيجة.

يتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى نهائي التصفيات، وهو مباراة واحدة تقام في استاد ويمبلي. إذا انتهى الوقت الأصلي دون فائز، يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح لتحديد الفائز. الفريق الذي يفوز في النهائي يضمن مكانًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم التالي.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى تصفيات بطولة 2026؟

تأهلت أربعة فرق إلى التصفيات النهائية للبطولة. يمكنك الاطلاع على الترتيب النهائي لأعلى الفرق في البطولة أدناه.

جدول بطولة 2025-26

Pos فريق Pld ف تع خ ف نقاط 1 كوفنتري سيتي 33 19 8 6 +32 65 2 ميدلسبرو 33 18 8 7 +17 62 3 ميلوال 33 16 8 9 +2 56 4 إيبسويتش تاون 31 15 9 7 +20 54 5 هال سيتي 32 16 6 10 +5 54 6 ريكسهام 33 13 12 8 +7 51

آخر تحديث: 22 فبراير 2026، 7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش

أين يمكن مشاهدة تصفيات بطولة 2026 على التلفزيون وكيفية البث المباشر عبر الإنترنت

البلد قناة تلفزيونية البث المباشر المملكة المتحدة سكاي سبورتس Sky GO الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) شبكة CBS الرياضية (مباريات مختارة) باراماونت

ستبثقناة Sky Sports جميع مباريات التصفيات النهائية للبطولة على شبكتها، حيث ستكون قناتا Sky Sports Main Event و Sky SportsFootball هما القناتان التلفزيونيتان الرئيسيتان. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بث المباريات مباشرة عبر الإنترنت، يمكنهم القيام بذلك من خلال Sky GO.

في الولايات المتحدة، سيتم بث مباريات التصفيات النهائية لبطولة EFL 2025-26 على شبكة CBS Sports Network وشبكة CBS Sports Golazo Network، مع توفر معظم المباريات على Paramount+، التي تقدم حاليًا تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمستخدمين الجدد.

متى ستقام تصفيات بطولة 2026؟

لم يتم بعد تأكيد المواعيد الدقيقة لنصف نهائي تصفيات بطولة 2025-26 رسميًا، ولكن من المتوقع أن تقام في غضون أسبوعين تقريبًا من انتهاء الموسم العادي، الذي ينتهي في عطلة نهاية الأسبوع 2 و 3 مايو 2026.

من المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 23 مايو 2026، حيث سيحصل أحد الأندية أخيرًا على المكانة المرموقة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قوس ويمبلي الشهير. ستضم التصفيات الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس في ترتيب البطولة، والتي ستتنافس على مكانة مرموقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُقام مباريات نصف النهائي بعد انتهاء الموسم العادي بفترة قصيرة، والذي ينتهي في مايو. سيكون هناك استراحة قصيرة بين الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى وبداية مباريات نصف النهائي. ومع ذلك، تُقام مباريات الذهاب في نصف النهائي عادةً بعد حوالي أسبوع من انتهاء الموسم المكون من 46 مباراة.

متى وأين ستقام نهائيات التصفيات في بطولة الدوري الإنجليزي 2026؟

التاريخ: السبت، 23 مايو 2026 وقت انطلاق المباراة: يُحدد لاحقًا المكان: استاد ويمبلي، لندن

ستقام المباراة النهائية لبطولة 2026 يوم السبت 23 مايو 2025 في استاد ويمبلي.

ويمبلي، بالطبع، هو ملعب أيقوني في الرياضة البريطانية وكرة القدم الإنجليزية على وجه الخصوص. يُعرف الملعب الذي يتسع لـ 90,000 متفرج باسم "موطن كرة القدم" أو "HQ" ويستضيف معظم النهائيات الوطنية، بما في ذلك نهائيات دوري كرة القدم وكأس الاتحاد الإنجليزي.

من فاز في تصفيات الدوري في عام 2025؟

حسم سندرلاند عودته إلى الدوري الممتاز بفوزه الدرامي 2-1 على شيفيلد يونايتد في نهائي تصفيات الدوري الإنجليزي 2025. بعد أن كان متأخراً في النتيجة، قلب فريق "القطط السوداء" المباراة رأساً على عقب بهدفين في الشوط الثاني، ليحسم عودته المنتظرة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2016-17.

ما هي قيمة الفوز في تصفيات الدوري؟

أطلق على نهائي تصفيات الدوري الإنجليزي لكرة القدم لقب "أغنى مباراة في كرة القدم" بسبب المكافآت المالية التي تصاحب الفوز في المباراة.

في البداية، يمكن القول إن الفريق الصاعد يستفيد بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار) بفضل توزيع عائدات البث التلفزيوني بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة الإيرادات.

على سبيل المثال، يمكن أن يتضاعف هذا المبلغ إذا تجنب الفريق الهبوط في موسمه الأول، في حين تتدفق جميع أنواع صفقات الرعاية إلى الفريق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.