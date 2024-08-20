تصعيد جديد.. مبابي يهدد باريس سان جيرمان بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا!

النجم الفرنسي يعرف من أين تؤكل الكتف!

طالب الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ناديه السابق باريس سان جيرمان، بمبلغ 55 مليون يورو بعد أن لجأ إلى المحاكم في فرنسا وأمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وبحسب صحيفة “لوموند” فإن اللاعب الجديد لريال مدريد قد ذهب إلى المحكمة، ورفع دعوى قضائية أمام رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمطالبة بدفع 55 مليون يورو، مكافأة وراتب ثلاثة أشهر من النادي الباريسي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، إذا تم إثبات ادعاء مبابي، فقد يواجه باريس سان جيرمان عقوبات قاسية، مثل إغلاق باب الانتقالات أو فقدان ترخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولن يتمكن من اللعب في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا!.

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وتؤكد الصحيفة أن مبابي وافق في أغسطس 2023، على التنازل عن 80 مليون يورو من المكافآت والأجور. لكن العلاقة مع ناصر الخليفي باتت متوترة للغاية منذ شهر فبراير 2024 الذي أعلن فيه الرحيل عن باريس سان جيرمان، الذي بدوره حبس عنه المال حتى الاتفاق الشفهي على عدم تقاضي تلك الأموال والمطالبة بها.

وكان مبابي قد أخطر باريس سان جيرمان بالفعل في يونيو، من خلال محاميه، بأنه يستحق راتب شهري مايو ويونيو، على الرغم من أن المبالغ التي طالب بها أخيرًا في المحكمة تصل إلى 55 مليون يورو، والتي تشمل مكافأة الولاء وراتب ثلاثة أشهر التي لم يتم دفعها بعد.