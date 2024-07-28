تصريح يزيد الأزمة اشتعالًا .. جوتا يستفز الاتحاد ومطالب بمعاقبته

جدل كبير حول مستقبل اللاعب

مازال الغموض يُحيط بمستقبل البرتغالي جوتا جناح الاتحاد السعودي، حيث تتواجد رغبة مشتركة من الطرفين في إنهاء العلاقة بينهما لكن دون أن يُقدم أي منهما أي تنازلات لتحقيق هذا الهدف.

لاعب سلتيك السابق كان قد انضم للعميد في صيف 2023 بطلب من مواطنه المقال نونو سانتو، المدير الفني السابق للفريق، لكنه لم يُقيد في قائمة الفريق لبداية الموسم بحجة اكتشاف تواضع مستواه والحاجة لضم مدافع بدلًا منه، وقد أعاده المدرب التالي مارسيلو جاياردو للقائمة في يناير 2024.

جوتا لم يُقدم المنتظر منه أبدًا خلال الموسم الماضي ولذا اتخذت إدارة الاتحاد قرارًا بالتخلي عنه لكن تبقى المشكلة في إيجاد العرض المالي المناسب والنادي الذي سيوافق على تحمل راتبه الكبير، بجانب رفض جوتا التنازل عن حقوقه المالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وليد الشهري، المرشح السابق لرئاسة الاتحاد، نقل عن اللاعب قوله لجمهور فريقه السابق أنه يتمنى العودة إلى سلتيك، مشيرًا إلى أن ذلك سلوكًا يتطلب تدخل النادي واتخاذ قرارات عقابية سريعة.

حيث كتب عبر منصة إكس "لاعب الإتحاد "جوتا" يقول لعدد من محبي نادي سيلتيك خلال لقاء إعلامي في Celtictalk من تقديم الصحفي الاسكتلندي لوبو، أنه يتمنى العودة الى فريقه السابق في أقرب فرصة".

أضاف "مثل هذا التصريحات يجب أن يتولى مسؤولي النادي إبلاغ اللاعب وكل اللاعبين، أن الجميع محاسب على كل كلمة يلفظها طالما لا يزال يرتبط بعقد مع الاتحاد، استنادًا الى بنود عقد اللاعب الموحد والمعتمد من لجنة الاحتراف والذي يحرم على اللاعب التصريح أو التلميح علانية بعدم الرضا أو الرغبة في ترك الفريق، كما يجب إيهام جميع اللاعبين أن ما ينشر في وسائل الاعلام العالمي لن يكون خافيا عن ادارة النادي. كما يجب على إدارة الاعلام والاتصال في النادي أن يكونوا على إطلاع بقدر المستطاع، بكل ما يكتب عن الإتحاد في وسائل الاعلام العالمي، اضافة الى ما ينشره اللاعب في حساباته الشخصية".

تصريح اللاعب يأتي بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو انتشر له خلال تدريبات اللاعبين في صالة الألعاب الرياضية، وبعدما ارتبط كذلك بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي.