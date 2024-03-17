"لم يعد لاعبي الآن" .. تصريح مفاجئ من بيب جوارديولا عن إيرلينج هالاند بعد الإصابة!

هالاند تعرض للإصابة في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على الإصابة التي تعرض لها النجم النرويجي إيرلينج هالاند، خلال مباراة الفريق ضد نيوكاسل.

وقام جوارديولا بإخراج هالاند في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل التي أقيمت مساء أمس السبت، حيث دفع بالأرجنتيني جوليان ألفاريز بدلًا منه في الدقيقة 87.

ورد بيب في تصريحات عقب المباراة على سؤال حول موقف هالاند من مباراتي النرويج المقبلتين: "هالاند لم يعد لاعبي بعد الآن، وما سيقررونه في المنتخب النرويجي سيكون القرار السليم".

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وأضاف المدرب الإسباني: "إنهم يعلمون أنه قاتل وتدرب كثيرًا، وأيضًا إنها ستكون مباريات ودية، وعليهم التعامل مع هالاند بحكمة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك".

وشارك هالاند في انتصار مانشستر سيتي على نيوكاسل بهدفين دون رد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث لم يُسجل أو يصنع أي هدف في تلك المباراة.