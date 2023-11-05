"أعذارك لا تنتهي!" .. تصريحات نونو سانتو قبل مواجهة القوة الجوية تزيد الهجوم عليه

ماذا قال مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي لمواجهة القوة الجوية؟

يبدو أن إطلاق البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، بأي تصريحات أصبح في حد ذاته كافيًا لاستفزاز الجماهير الغاضبة عليه والمطالبة برحيله..

البرتغالي موجود مع بعثة العميد حاليًا في العراق، استعدادًا لمواجهة القوة الجوية، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعقد سانتو المؤتمر الصحفي للمباراة ظهر اليوم، إذ قال خلاله: "المباراة ستكون صعبة، لكننا سنخوضها من أجل الفوز، الأجانب الخمسة في اللقاء سأحددهم بعد مران الليلة، لكن كريم بنزيما سيشارك أساسيًا بشكل عام".

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الغضب الجماهير ليس هنا، إنكا كان بعد سؤاله عن كثرة تغييره للتشكيل ومراكز اللاعبين، ليرد: "منذ بداية الموسم والإصابات تضرب الفريق، هناك إصابات قوية تعرض لها اللاعبون كعبدالله الجدعاني، أحمد شراحيلي، فابينيو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما وغيرهم، لذلك التشكيل يغير في الكثير من المباريات".

الجمهور اعتبر سانتو يبحث عن تبرير جديد لتراجع أداء الفريق ونتائجه، بل وحملوه مسؤولية الإصابات حتى، بداعي أنه لم يقيم معسكر إعداد قوي للاعبين قبل بداية الموسم كما منافسيه الذين خاضوا معسكرات خارجية ووديات مع فرق أجنبية.

الصحفي الاتحادي راكان الحارثي كتب ردًا على البرتغالي: "ليته ساكت ولا يخلق الأعذار .. أسباب الإصابات بين اللاعبين هو البرنامج الإعدادي (معسكر الطائف) بلا مباريات"، واتفق معه الاتحادي الشهير فهد المحياوي، الذي علق: "بسببك وسوء الإعداد بداية الموسم ومعسكر الطائف، بدون أي مباراة ودية والإدارة في موقف المتفرج".

يذكر أن حالة الغضب هذه من سانتو في ظل عدم فوز الفريق في آخر خمس مباريات له في دوري روشن السعودي، إذ يقبع في المركز السادس برصيد 21 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 11 نقطة، مع مرور 12 جولة من الموسم.

أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر الاتحاد مجموعته بتسع نقاط، يليه القوة الجوية وسباهان أصفهان الإيراني وبأربع نقاط لكل منهما، وأخيرًا أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط.