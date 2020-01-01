تصريحات نارية من جيوفينكو تجاه التحكيم بالدوري السعودي

الهلال سقط في فخ التعادل مع أبها

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، عن التعادل أمام أبها بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت اليوم الخميس.

الهلال فشل في المباراة الثانية بالدوري في تحقيق الفوز، بالتعادل أمام أبها، حيث كان حقق الفوز بصعوبة على العين في الجولة الأولى.

قال جيوفينكو في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية، عقب اللقاء: "لم نوفق في تحقيق رغبتنا في الفوز أمام أبها جئنا ولعبنا بكل قوة لكن لم ننجح".

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وكشف الإيطالي عن غضبه من القرارات التحكيمية في لقاء فريقه الهلال أمام أبها، ووجه رسالة بالاهتمام ببعض الأشياء من أجل أن تكون البطولة عادلة.

وأضاف جيوفينكو: "الكرة من البداية رمية تماس لصالحنا، وقرار الحكم باحتسابها ركلة جزاء غير موفق، لأن هناك خطأ في كرة الهدف من البداية".

الهلال ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بالفوز على العين في الجولة الأولى، والتعادل بهدف لكل فريق في الثانية.