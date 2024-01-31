رغم تصريحات مدرب النصر .. مفاجأة في مصير كريستيانو رونالدو قبل "الرقصة الأخيرة" أمام ميسي

كريستيانو رونالدو عانى من الإصابة طوال الأيام الماضية..

عاشت الجماهير العالمية وليست السعودية فقط، حالة من الحزن؛ بعد تأكيدات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على صعوبة مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي؛ بسبب عدم شفائه من الإصابة تمامًا.

النصر يواجه مساء غدٍ الخميس، نظيره إنتر ميامي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في ثاني مباريات كأس "موسم الرياض"، والتي أطلق عليها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اسم "الرقصة الأخيرة".

وعلى الرغم من تصريحات كاسترو؛ إلا أن شبكة قنوات "بي إن سبورت"، أشارت مساء اليوم الأربعاء، إلى وجود تفاؤل كبير بشأن "الحالة الصحية" لرونالدو.

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ونقل الحساب الرسمي لـ"بي إن سبورت الإخبارية" عبر منصة "إكس"، عن موفد القناة في المملكة العربية السعودية، بأن الأسطورة البرتغالية، قد يشارك في مواجهة إنتر ميامي، غدًا.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، خوض رونالدو تدريبات بالكرة مع المعد البدني، اليوم الأربعاء؛ ليضمه المدير الفني البرتغالي، إلى معسكر الفريق بشكل رسمي، دون حسم مصير مشاركته - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن إصابة كريستيانو رونالدو "العضلية"؛ تسببت في إلغاء مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوديتين"، في الصين، خلال الشهر الحالي.