بعد تصريحات فونت المثيرة.. ديكو يقاضي مرشح رئاسة برشلونة بسبب فيتور روكي!

الكثير من الجدل يدور في قلعة النادي الكتالوني بسبب هذا الملف

قرر المدير الرياضي لبرشلونة، البرتغالي ديكو، تقديم شكوى رسمية ضد المرشح الرئاسي السابق لرئاسة النادي الكتالوني، فيكتور فونت، بسبب التشكيك في نزاهة إدارته الرياضية لبرشلونة.

يأتي هذا في أعقاب تصريحات أدلى بها فونت مؤخرًا حول استفادة ديكو من وصول البرازيلي فيتور روكي إلى النادي الكتالوني الشتاء الماضي.

وفتح فونت ملف صفقة البرازيلي فيتور روكي، قائلًا: "كان لدينا مارك جويو، لكننا تعاقدنا مع روكي. إنه لاعب ليس في مستوى برشلونة، وديكو هو من جلبه للنادي. لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب سوء التصرف، الشيء الوحيد الذي أطلبه هو الشفافية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ديكو قرر تقديم شكوى ضد فيكتور فونت بسبب تصريحه الذي اتهمه فيه بالتوقيع مع روكي بسبب مصالحه الخاصة.

ديكو كان قد رشح روكي لفريق المدرب تشافي هيرنانديز آنذاك، ووصل بالفعل مقابل قيمة وصلت إلى 70 مليون يورو، لكنه فشل في إظهار وجهه الأفضل ليرحل معارًا إلى ريال بيتيس.