تصريحات عنصرية من مدير الاتحاد البلغاري: لن يطأ المنتخب لاعب بلون بشرة مختلف!

تصريحات عنصرية في 2023!

لن يسمح جورجي إيفانوف المدير الاتحاد البلغاري لكرة القدم، للاعبين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية أو لون بشرة مختلف باللعب مع منتخب البلاد خلال تواجده في إدارة الاتحاد البلغاري.

يعتبر ضم اللاعبين الذين ولدوا في بلد ما ولكنهم اختاروا اللعب في بلد آخر أمرًا شائعًا في كرة القدم الأوروبية والعالمية وفي الماضي لعب لاعبون ولدوا في صربيا والبرازيل وكرواتيا وآخرون للمنتخب البلغاري لكرة القدم.

ويقود منتخب بلغاريا المدير الفني الصربي ملادن كرستاييتش، مدرب منتخب صربيا الأسبق وصاحب الجنسية الصربية والألمانية.

وقال إيفانوف: "البلغار فقط هم من يجب أن يلعبوا في المنتخب البلغاري، بينما أنا مدير المنتخبات الوطنية لن يلعب لاعب أجنبي بجواز سفر أجنبي ولون بشرة مختلف في المنتخب البلغاري".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أطلق حملة "الاحترام"، والهدف الرئيسي منها هو تحقيق المساواة للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو القدرة.