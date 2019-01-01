تصريحات رئيس الاتحاد حول صفقة جاري رودريجيز تُثير غضب جماهير فناربخشة

جماهير فناربخشة تلقت صدمة من أنباء دفع مبلغ 5 مليون يورو لجلب رودريجيز من الاتحاد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سلطت صحيفة "فانتك" التركية على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي التي أثارت الجدول حول قيمة إعارة اللاعب جاري رودريجيز إلى نادي فناربخشة التركي.

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد ساهم في جزء من الصفقة انتقال اللاعب إلى النادي التركي مما تسبب في موجة غضب كبيرة.

الحائلي كان قد كشف موقف النادي في صفقة رودريجيز، التي أثارت الجدل، حيث أشار إلى أن موقف الاتحاد سليم، والنادي حصل على 5 ملايين يورو من إعارته إلى فنار بخشة التركي، لمدة موسم واحد.

الصحيفة أشارت إلى أن جماهير فناربخشة تلقت صدمة من أنباء دفع مبلغ 5 مليون يورو لجلب رودريجيز من الاتحاد.

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وكانت الإعلان عن ضم اللاعب قد تم مجانًا مع تحمل راتبه السنوي فقط، وحتى الآن فناربخشة لم يُدل ببيان رسمي.

يُذكر أن رودريجيز الذي انضم إلى صفوف الاتحاد يناير 2019، لم يُقنع المدير الفني لويس سييرا، مما جعله يوافق على رحيله.