تصريحات جريئة من أسطورة النصر .. "لن نحقق أي بطولة في وجود الهلال الفوارق كبيرة"

أسطورة النصر يحبط جماهير فريقه..

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في تصريح جريء للغاية.. أقسم فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي، على عدم قدرة فريقه، على التتويج بأي بطولة، في وجود عملاق الرياض الهلال.

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نادي الهلال توّج منذ أيام قليلة، بلقب بطولة "كأس موسم الرياض" الودية؛ بعد الفوز على النصر (2-0)، على ملعب المملكة أرينا - معقل الزعيم الجديد -.

الهريفي أكد في تصريحات مع إذاعة "العربية FM"، على أن الفروقات كبيرة جدًا بين النصر والهلال؛ حيث يستطيع العالمي الفوز على الفرق الأقل منه؛ ولكنه سيظل يسقط دائمًا أمام الزعيم.

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وأشار الأسطورة النصراوية، إلى أن الزعيم الهلالي يملك الحارس والظهير والمهاجم الأفضل، ولكنه لا يكتفي بذلك؛ حيث يذهب دائمًا للتعاقد مع لاعبين أفضل منهم، في نفس المركز.

وأضاف فهد الهريفي: "النصر يحتاج إلى الكثير؛ من أجل أن يكون مثل الهلال.. أنا لست متفائلًا بحصد الفريق أي بطولة".

ونفى الهريفي، حصول الزعيم على دعم خاص من "اللجان الرسمية"، لتحقيق البطولات والإنجازات، معتبرًا أن سبب هذه الأحاديث؛ هو تواجد العديد من الكوادر الهلالية، في المناصب العليا، عكس النصر.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، خلف الهلال "المتصدر" بـ7 نقاط، مع تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك، ودور الـ16 من مسابقة أبطال آسيا.

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