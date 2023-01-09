تصرف وليد معاذ يثير الجدل حول رحيله عن الأهلي .. هل استقال مجلس الإنقاذ؟

مجلس وليد معاذ تم تكليفه من قبل وزارة الرياضة خلفًا للمستقيل ماجد النفيعي في أغسطس الماضي

Shahid

في وقت يبحث به جمهور الأهلي السعودي عن دعم إدارة النادي برئاسة وليد معاذ، للفريق بصفقات جديدة قوية، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أثار الرئيس جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي.

الراقي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، ويحتاج لعديد الصفقات الشتوية، كي يتمكن الفريق من العودة لدوري المحترفين في الموسم المقبل، بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي.

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لكن وسط مناشدات جمهور النادي الجداوي لوليد معاذ، للإسراع من إبرام الصفقات الجديدة، قام الرئيس بحذف منصبه من النبذة التعريفية له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما كان مكتوبًا بها: "رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي".

البعض تكهن أن معاذ تقدم باستقالته من منصبه بعد هذا التصرف، لكن وفقًا لصحيفة "عكاظ" فإنه لا صحة لاستقالة وليد معاذ، موضحة أنه يسابق الزمن حاليًا لإنهاء متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية، لكن دون توضيح أسباب حذفه لمنصبه من حسابه.

يذكر أن وليد معاذ كان قد تم تكليفه بإدارة شؤون الأهلي من قبل وزارة الرياضة، بعد استقالة المجلس المنتخب برئاسة ماجد النفيعي، في أواخر أغسطس الماضي.

Shahid