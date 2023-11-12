تصرف مثير من قائد ريال مدريد .. داني كارباخال يوضح حقيقة تصريحاته ضد فالنسيا!

كارباخال خرج للرد على تصريحاته ضد فالنسيا..

اضطر داني كارباخال ظهير نادي ريال مدريد إلى الرد على التقارير التي تحدثت عن طلبه من زملائه في الفريق الملكي تسجيل ثمانية أهداف أمام فالنسيا خلال مباراة الفريقين مساء السبت.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق فوز عريض على فالنسيا بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 13 من منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وكانت شبكة "DAZN" قد خرجت في واحد من برامجها لتؤكد عبر أحد قارئي الشفاه، أن كارباخال طالب بقية لاعبي ريال مدريد بتسجيل ثمانية أهداف في مرمى فالنسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ظهير ريال مدريد خرج في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي للرد على ذلك التقرير.

وقال كارباخال: "لقد قرأت بعض الأخبار التي تقول إنني قلت أنه يتعين علينا تسجيل ثمانية أهداف ضد فالنسيا، لقد سئمت بعض الشيء من تضخيم كل الأمور".

وأضاف: "كانت لحظة حصل فيها هوجو دورو على فرصة، وطلبت من الفريق يكون أكثر عدوانية، وقلت ببساطة إنه يتعين علينا أن نسجل هدفًا آخر، كما هو طبيعي في مباراة كرة قدم".

واختتم كارباخال تصريحاته قائلًا: "أتمنى ألا يكون أي شخص قد شعر بالإهانة، وأقول لكم أتمنى لو كنا سجلنا هدفًا آخر".

يذكر أن كارباخال كان من افتتح التسجيل في مواجهة فالنسيا، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة عن طريق تسديدة مذهلة من حدود منطقة الجزاء، فيما سجل كل من رودريجو وفينيسيوس جونيور هدفين، لإكمال خماسية النادي الملكي في شباك "الخفافيش".