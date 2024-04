تعرف على ما قام به ميسي على إنستجرام

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل على منصة "إنستجرام"، بعدما أصدرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت ألبومها بساعات!

ولاحظ متابعي ميسي على "إنستجرام" بتغيير في عدد الأشخاص الذي يقوم النجم الأرجنتيني بمتابعتهم، حيث انخفض بمقدار واحد، مما دفع المشجعين للتكهن بأن النجم الأرجنتيني قام بإلغاء متابعة الممثل الإنجليزي جو ألوين، صديق تايلور سويفت القديم.

وأكد أحد أفراد فريق "Swifities" المعلومة، بعدما أكد على أن ميسي قام بإلغاء متابعة جو ألوين، وهو الخبر الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL AR

ألبوم تايلور سويفت به بعض الأغاني التي خصصتها من أجل الحديث عن معاناتها مع حبيبها السابق جو ألوين، حيث ألمحت إلى الخيانة والحسرة خلال علاقتهما التي استمرت لمدة 6 سنوات، حيث بها كلمات مؤثرة في أغاني مثل: " "Down Bad" و"The Smallest Man Who Ever Lived".

وانضم ميسي لقائمة المشاهير الذين تضامنوا مع سويفت، وقاموا بإلغاء متابعة ألوين مثل: " بليك ليفلي ورايان رينولدز".