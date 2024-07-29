تصرف غريب من جارناتشو يُثير حيرة جمهور الاتحاد

نجم مانشستر يونايتد الشاب يُثير الجدل في السعودية

أثار أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الشاب حيرة جمهور الاتحاد بتصرف غريب خلق جدلًا واسعًا في السعودية.

صاحب الـ20 عامًا ارتبط قبل عدة أسابيع بالانتقال إلى الهلال، حيث أشارت قناة الكأس القطرية إلى أن بطل السعودية طلب التعاقد مع اللاعب، لكن أندرو وارد، المسؤول الإعلامي لمانشستر يونايتد، أغلق الباب تمامًا.

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المسؤول البارز أكد لصحيفة اليوم السعودية أن جارناتشو ليس للبيع أبدًا، مشددًا أنه سيستمر في النادي الموسم القادم ولن يرحل، خاصة في ظل ارتباطه بعقد ممتد حتى صيف 2028.

اللاعب الأرجنتيني نشر صورًا له اليوم عبر إنستجرام وهو يرتدي قميص الاتحاد الجديد الخاص بموسم 2024-2025 مما أثار دهشة الجمهور السعودي، إذ رأى البعض أنها إشارة إلى إمكانية انتقاله للنادي الجداوي فيما رآها البعض مجرد صور عادية.

يُشار إلى أن جارناتشو كان جزءًا من منتخب الأرجنتين المتوج مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا 2024، وقد ظهر في مباراة واحدة كانت أمام بيرو في ختام دور المجموعات.