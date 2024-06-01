"تصرف عنيد" يكلّف النصر خسارة كأس الملك .. المريسل يكشف مفاجأة كبرى!

النصر يواصل عقدته مع كأس الملك..

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أصابع الاتهام إلى علي الحسن، لاعب وسط فريق الكرة بنادي النصر، بارتكاب تصرف عنيد، كلّف فريقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقدم النصر والهلال مباراة مثيرة في نهائي كأس الملك، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، خلال الوقتين الأصلي والإضافي، كما تم إشهار 3 بطاقات حمراء، ليواصل الهلال المباراة بـ9 لاعبين، والنصر بـ10، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تألق المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، في التصدي لركلتين، ليقود الهلال للتتويج بأغلى الكؤوس.

وذكر المريسل، عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن أحد اللاعبين بنادي النصر، طلب من علي الحسن، قبل تنفيذ الركلة الترجيحية، بأن يسدد في منتصف المرمى بقوة، وأخبره بأن بونو سيقفز لإحدى الزوايا، ولكن الحسن فضّل التسديد على يسار الحارس.

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وبينما كان الهلال في طريقه لخسارة الركلات الترجيحية، بعد إضاعة سعود عبد الحميد لركلته، نجح ياسين بونو في إحياء آمال الزعيم بالتصدي لركلة علي الحسن، ثم واصل بونو تألقه وأبعد ركلة مشاري النمر الأخيرة، ليمنح فريقه اللقب الحادي عشر، ويتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة.

وخسر النصر كأس الملك، ليواصل تكريس عقدته المستمرة منذ آخر تتويج باللقب عام 1990، مع توقف منافسات البطولة حتى عودتها مجددًا في 2008، ومنذ ذلك الحين، خاض النصر 5 مباريات نهائية وخسرها جميعًا.