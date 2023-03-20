تصرف رياضي .. ما الذي قاله فينيسيوس جونيور لرونالد أراوخو بعد هدف ريال مدريد؟

الروح الرياضية تضيئ الكلاسيكو.

مواجهة برشلونة وريال مدريد دائمًا ما تخطف أنظار العالم كله، خاصة مع وجود مواجهات مباشرة بين العديد من النجوم، وبعد نهاية حقبة منافسة ميسي برشلونة، ورونالدو مدريد، جاءت مبارزة فردية جديدة تجمع بين فينيسيوس جونيور جناح فريق العاصمة الإسبانية، ورونالد أراوخو مدافع البرسا.

المنافسة الفردية بين أراوخو وفينيسيوس بلا شك واحدة من أكثر المبارزات المنتظرة في الكلاسيكو نظرًا لمستوى كليهما وقبل كل شيء، بسبب الأجواء الجيدة بينهما على الرغم من التنافس الذي يمثلانه.

وكل هذا تم تأكيده في بداية المباراة حيث في إحدى المبارزات الأولى بين الثنائي، وضع فينيسيوس عرضية لامست رأس قلب دفاع الأوروجواياني ودخلت في مرمى تير شتيجن لتصبح النتيجة 0-1 لصالح ريال مدريد.

احتفل البرازيلي بالهدف بشكل كبير للغاية لما كان يعنيه، لكن بعد الاحتفال، اقترب من أراوخو وتحدث معه لمواساته قائلاً: "حظ سيئ" في لقطة بها روح رياضية كبيرة مفقودة منذ زمن كبير في مباريات الكلاسيكو.

يذكر أن المباراة انتهت بانتصار برشلونة (2/1) ليتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الوصيف.