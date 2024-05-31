"تصرف أغضبه بشدة" .. فليك وافق على تدريب هذا الفريق قبل التوقيع لبرشلونة!

خطوة كانت ستغير مسار كل شيء للنادي الكتالوني

أصبح الألماني هانز فليك مدربًا جديدًا لفريق برشلونة الإسباني، ولكن قبل هذه الخطوة، سبق أن اتفق على الانتقال لفريق آخر هذا الصيف.

صاحب الـ59 سنة تم ربطه بمنصب المدير الفني للفريق الكتالوني لفترة طويلة، خلال حقبة تشافي هيرنانديز، وبعد إقالة الأخير وفسخ عقده، أصبحت الأمور رسمية الأربعاء الماضي.

الصحفي "كريستيان فالك" كشف لصحيفة "ديلي بريفنج" عن كواليس خاصة بمستقبل فليك، عندما تفاوض معه بايرن ميونخ للعودة لصفوفه في حقبة ثانية خلفًا للمُقال توماس توخيل.

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وقال فالك في تصريحاته:"فليك هو الآن مدرب برشلونة، ولكن في 11 مايو الجاري تلقى مكالمة هاتفية من ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، والذي تحدث معه بعد توصية من أولي هونيس وكارل هاينتس رومينيجه".

وأضاف:"طُلب من فليك العودة لبايرن لمدة موسم واحد ووافق على هذا الأمر، ولكن إيبرل لم يتصل به مرة أخرى، لذلك غضب صاحب الـ59 سنة كثيرًا من هذا التصرف".

وتابع:"إيبرل تراجع عن موقفه، لأنه في ذلك الوقت كان لديه خطة بالفعل لتعيين فينسنت كومباني ليحل محل توخيل، وهذا يعكس لك مدى أهمية كومباني بالنسبة له".

جدير بالذكر أن بايرن انتهى به الحال بالتعاقد مع كومباني كمدرب للفريق، بعدما تلاشت فكرة عودة فليك للفريق الذي عمل معه في الفترة من 2019 وحتى 2021، وقاده لتحقيق عدة ألقاب كان أهمها دوري أبطال أوروبا.