بعد تصرفه المسيء أمام الأهلي .. مطالب بمعاقبة أحمد حجازي!

ماذا فعل قائد الاتحاد خلال الديربي كي يطالبوا بمعاقبته؟

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طالب محمد الشيخي؛ المدير السابق للمركز الإعلامي للنادي الأهلي السعودي، بمعاقبة المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد، بعد ما قام به خلال ديربي جدة.

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المصري شارك في هزيمة فريقه أول أمس الإثنين، أمام الراقي بهدف نظيف، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وأثناء خروج حجازي من الملعب، انتشر له فيديو وهو يقوم بركل زجاجة مياة في اتجاه مدرجات جماهير قلعة الكؤوس، وهو الفيديو الذي دفع الشيخي للمطالبة بمعاقبته.

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الشيخي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تصرف حجازي مسيء ولمعالجة مثل هذه التصرفات فإن العقاب أفضل طريقة يا لجنة الانضباط للقضاء على استفزازات اللاعبين للجماهير.

"طالما أن لجنة الانضباط تعاقب الجماهير على الصغيرة والكبيرة فمن باب أولى معاقبة من يقوم باستفزازهم، تحية لجمهور الأهلي الرائع على ضبط النفس".

يذكر أن الراقي نجح في هزيمة الاتحاد ذهابًا وإيابًا في الموسم الجاري، ليحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على العميد؛ صاحب المركز الرابع.

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