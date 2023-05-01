تصرفات كلوب تغضب الجميع .. "ليفربول لن يخرس إلا بخصم النقاط"

انتقد مارتن كاسيدي رئيس جمعية دعم الحكام في إنجلترا تصرفات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أثناء وبعد مباراة توتنهام الأخيرة.
وقال كاسيدي في تصريحات لصالح "ديلي إكسبريس": "لو لم يقم الاتحاد الإنجليزي بالتصدي لتلك التصرفات عن طريق خصم النقاط فلن يتغير أي شيء في ذلك الأمر".
وأضاف: "تغريم ليفربول حوالي 35 ألف يورو هو أمر لا يمكن أن يوقف ذلك، هذا لا شيء، لو بدأتم في خصم النقاط سترونهم يخرسون ويتعاملون باحترام".
وكان كلوب قد هاجم التحكيم بضراوة بعد المباراة قائلًا لصالح "سكاي سبورت": "لا أعرف بالتحديد ما الذي لديه ضدنا".
جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بأربعة أهداف لثلاثة على توتنهام.
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