فيديو | ماذا دار بينهما؟ .. تصرفات كريستيانو رونالدو ورئيس الهلال في افتتاح موسم الرياض تثير الجدل

البعض يتساءل بقلق وآخرون يسخرون من موقف فهد بن نافل..

دائمًا ما يصاحب ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في الأماكن العامة حالة من الجدل، لكن هذه المرة الجدل أكبر بحكم أن اسم الهلال موجود به.

صاروخ ماديرا حضر ضمن كوكبة من النجوم أمس السبت، افتتاح موسم الرياض، حيث النزال التاريخي لأشرس رجل في العالم بين الثنائي تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

وعلى هامش النزال، انتشر عدد من اللقطات التي جمعت رونالدو بفهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال، في أحاديث جانبية وتبادل ابتسامات، دفعت الكثيرين للتساؤل عن تفاصيل ما دار بينهما.

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الأحاديث بين الثنائي دارت إبان النزال وعقب انتهائه قبل المغادرة، ليتفاعل الجمهور مع هذه اللقطات بين قلق حول محاولات الزعيم لخطف الدون من العالمي، وبين من سخر من الموقف، وادعى أن ابن نافل يتحسر على خسارته ويلوم لاعبه محمد كنو، الذي تسبب في حرمان الهلال من التعاقدات خلال فترتي الانتقالات صيف 2022 وشتاء 2023، على إثر توقيعه لناديين في آن واحد، لينضم رونالدو خلال الفترة الأخيرة للنصر.

يذكر أن رونالدو انضم للعالمي في ديسمبر 2022، بينما بدأ الهلال تعاقداته العالمية في صيف 2023، حيث ضم نيمار دا سيلفا بعدما فشلت كافة محاولاته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.