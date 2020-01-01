تصرفات سيتين تثير غضب فيدال

فيدال غاضب ويرفض معاملة سيتين له

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أرتور فيدال لاعب برشلونة غاضب للغاية من الطريقة التي يُعامل بها في الفريق، والتي كان آخرها بالأمس أمام خيتافي.

واستضاف برشلونة نظيره خيتافي بالأمس، في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدفين لهدف.

وكان من المنتظر أن يشارك اللاعب التشيلي، أساسي في مباراة الأمس، إلا أن كيكي سيتين مدرب الفريق قرر الاعتماد على الثلاثي سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وآرتور ميلو.

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سيتين قرر الدفع بفيدال، في آخر خمس دقائق من المباراة بدلاً من الشاب أنسو فاتي لزيادة كثافة وسط الملعب وإحباط هجمات الضيوف.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن اللاعب غاضب بسبب ما يحدث منه، من قلة مشاركات.

اعتراضات صاحب الـ 32 عاماً ليست جديدة، وسبق وأن ظهرت في نوفمبر الماضي عندما طلب الرحيل بسبب قلة المشاركات، ولكنه شارك في بضعة مباريات تحت قيادة إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا السابق فالفيردي.

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وأبدى اللاعب رغبته في وقت سابق بالرحيل عن صفوف الفريق لهذا السبب، وكان من المتوقع أن يرحل في يناير الماضي، إلا أنه استمر مع الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر الذي يتبقى له مباراة مساء اليوم.