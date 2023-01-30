تصاعد في أزمة برشلونة المالية .. عقد ألونسو الجديد "حبر على ورق"!

كل يوم جديد مع برشلونة ورابطة الأندية!

يواجه نادي برشلونة، مشكلة أخرى مع رابطة أندية الدوري الإسباني بسبب عقد ماركوس ألونسو الجديد.

وانضم المدافع الإسباني لكامب نو الصيف الماضي، قادمًا من لندن، بعقد لمدة عام واحد براتب مخفض قبل أن يتم تجديده حتى 2024 منذ أيام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّه بعد قيام برشلونة بتجديد عقد ألونسو عامًا إضافيًا بأجر أعلى، رفضت رابطة أندية الدوري الإسباني تسجيل اللاعب بسبب لائحة اللعب المالي لنظيف.

وبجانب ألونسو، لم توافق الليجا على تسجيل العقود الجديدة لكلًا من جافي ورونالد أراوخو، لتخطي النادي الكتالوني الحد الأقصى لرواتب اللاعبين.

ورغم رحيل بيكيه وديباي والتخلص من رواتبهم، لا يزال برشلونة بحاجة لتقليص رواتب اللاعبين لتتوافق مع لوائح رابطة الليجا.