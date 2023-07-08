تشيلسي يُحاصر إنتر ويُحيي آمال الهلال في ضم روميلو لوكاكو

مسلسل المهاجم البلجيكي مازال مستمرًا

يبدو أننا سننتظر طويلًا الحلقة الأخيرة من مسلسل "روميلو لوكاكو" مهاجم تشيلسي الذي قضى الموسم الأخير معارًا مع إنتر، حيث مازال مستقبله مجهولًا ومعلقًا بين البقاء في إيطاليا أو الانتقال إلى وجهة جديدة.

المهاجم البلجيكي مطلوب في الهلال، ويُحاول النادي إقناعه باللعب في دوري روشن السعودي منذ عدة أسابيع لكنه يُواجه رفضًا تامًا من جانب اللاعب الذي لا يرغب سوى بالبقاء في ميلانو ويضغط على فريقه الإنجليزي للموافقة على العرض الإيطالي.

الصحفي جون كروس أكد عبر تويتر أن تشيلسي رفض العرض الجديد من إنتر لضم لوكاكو، مشيرًا إلى أنه مُصر على الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل للتخلي عن خدماته.

وأفاد كروس أن يوفنتوس والهلال يُتابعان المفاوضات باهتمام، مشيرًا إلى أن لوكاكو قد يُعيد التفكير مجددًا في العرض السعودي.

يُشار إلى أن الهلال تعاقد هذا الصيف مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي بجانب المدرب جورج جيسوس.