هل اقترب المغربي من البلوز؟

مساعٍ حثيثة من قبل إدارة تشيلسي لجلب نجم إنتر أشرف حكيمي إلى ستامفورد بريدج الموسم المقبل، كُللت بعرض لا يرفض قُدم على طاولة النادي الإيطالي.

وأصبح رحيل حكيمي عن إنتر مسألة وقت ليس إلا بعد عام قضاه في سان سيرو قاد خلاله النيراتزوري لمعانقة لقب الدوري الإيطالي الأول له منذ عشرة أعوام.

التفريط في حكيمي بات ضروريًا لإنتر في سبيل الإبقاء على بقية نجوم الفريق، وذلك من خلال جلب الدولي المغربي لملايين تقلص الأزمة الاقتصادية في النادي العملاق.

ما هو عرض تشيلسي لضم حكيمي؟

شبكة "سكاي سبورتس" نشرت تقريرًا عن عرض جديد قدمته إدارة تشيلسي من أجل ضم حكيمي، ويبدو أنه قد يلقى قبول إنتر.

العرض هو 60 مليون يورو بجانب الثنائي ماركوس ألونسو ودافيدي زاباكوستا، مع طرح اسمين آخرين وهما إيمرسون بالميراس وأندرياس كريستنسن.

المؤكد أن إنتر يريد 80 مليون يورو لترك حكيمي، ولكن يأمل تشيلسي أن يوافق الطليان بالصفقة التبادلية من أجل تخفيض القيمة المادية قدر المستطاع.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع حكيمي؟

بشكل عام يجد تشيلسي منافسة شرسة للغاية للتعاقد مع حكيمي، وعلى رأس الطامحين في توقيع الدولي المغربي، باريس سان جيرمان.

يُقال أن النادي الفرنسي وصل عرضه إلى 60 مليون يورو أيضًا، غير أن تشيلسي له الأفضلية الآن بالنظر إلى الأسماء المعروضة بجانب الأموال.

كما برزت أنباء أخرى عن اهتمام ريال مدريد بإعادة حكيمي، مع اهتمام منذ مدة من بايرن ميونخ لكنه مستبعد بسبب عدم قدرة البافاري على تمويل صفقة بهذا القدر المادي الضخم.

ماذا قدم حكيمي مع إنتر؟

انضم حكيمي إلى إنتر قادمًا من ريال مدريد نظير 45 مليون يورو، بعد عامين قضاهما على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

خلال ارتداء حكيمي لقميص إنتر، تمكن من إحراز 7 أهداف، مع صناعة 11 هدفًا آخر بين بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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